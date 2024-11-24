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11:13, 24 ноября 2024Бывший СССР

Группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

Под Купянском крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок. Об этом в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о бойцах ВСУ, находящихся в восьми населенных пунктах возле Купянска в промежутке от Купянска до Сеньково.

Огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с двух или трех сторон.

По мнению военных экспертов, освобождение Купянска даст Российской армии возможность форсировать реку Оскол. Часть города на правом берегу, как и сам правый берег, находится на возвышенности, захват которой «позволит проводить артиллерийские атаки по оставшимся силам ВСУ в регионе».

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