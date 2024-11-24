Под Купянском крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок

Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок. Об этом в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о бойцах ВСУ, находящихся в восьми населенных пунктах возле Купянска в промежутке от Купянска до Сеньково.

Огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с двух или трех сторон.

По мнению военных экспертов, освобождение Купянска даст Российской армии возможность форсировать реку Оскол. Часть города на правом берегу, как и сам правый берег, находится на возвышенности, захват которой «позволит проводить артиллерийские атаки по оставшимся силам ВСУ в регионе».