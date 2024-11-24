В России назвали важное последствие освобождения Купянска

Эксперт Новик: освобождение Купянска позволит форсировать Оскол

Освобождение Купянска даст Российской армии возможность форсировать реку Оскол. Такое мнение высказал доцент департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Николай Новик, передает ТАСС.

«Часть города на правом берегу, как и сам правый берег, находится на возвышенности, захват которой позволит проводить артиллерийские атаки по оставшимся силам ВСУ в регионе и даст возможность массового форсирования войсками РФ реки Оскол, что сейчас достаточно затруднительно и рисково», — отметил эксперт.

Новик подчеркнул, что Купянск является важнейшим транспортно-логистическим узлом на всей протяженности луганского фронта. По его словам, город станет важнейшим плацдармом на правом берегу реки Оскол для планомерного продвижения по линии Купянск — Сватово — Кременная.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска. Он объяснил, что взятие Кругляковки говорит о продолжающемся стремительном продвижении ВС России на купянском направлении.