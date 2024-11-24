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15:37, 24 ноября 2024Культура

Известный режиссер заявил о возможностях «Орешника» решить не поддающиеся разуму вопросы

Режиссер Эмир Кустурица: не поддающиеся разуму вопросы может решить «Орешник»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о возможностях баллистической ракетой средней дальности «Орешник» решить не поддающиеся разуму вопросы. Об этом он заявил на закрытии фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», пишет ТАСС.

«Все, что мы выбираем "решением разума", — это не только вопрос разума», — заявил он, отметив, что не только разум решает судьбы людей, сделать это может и новейшая российская ракета.

Кустурица также назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине.

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