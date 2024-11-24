Известный режиссер заявил о возможностях «Орешника» решить не поддающиеся разуму вопросы

Режиссер Эмир Кустурица: не поддающиеся разуму вопросы может решить «Орешник»

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о возможностях баллистической ракетой средней дальности «Орешник» решить не поддающиеся разуму вопросы. Об этом он заявил на закрытии фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», пишет ТАСС.

«Все, что мы выбираем "решением разума", — это не только вопрос разума», — заявил он, отметив, что не только разум решает судьбы людей, сделать это может и новейшая российская ракета.

Кустурица также назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине.