Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине

Режиссер Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине

Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о российском ответе на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Его мнение на этот счет приводится в Telegram-канале RT.

«Ответ был очень быстрым», — отметил Кустурица, назвав удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине зрелищным и масштабным.

Режиссер указал, что разрешение президента США Джо Байдена Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территории России является провокацией.

Ранее главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился в существовании «Орешника». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Киеву узнать про «Южмаш» в Днепропетровске, по которому был нанесен удар этой ракетой.