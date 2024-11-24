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23:08, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

Комик извинился за шутку про Иисуса после отмены концерта

Комик Демидов принес извинения за шутку об Иисусе после отмены концерта в Самаре
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Гурам Демидов. Кадр: Stand Up / YouTube

Комик Гурам Демидов принес извинения за шутку об Иисусе Христе. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после отмены концерта в Самаре.

По его словам, его «сильно расстроил и огорчил» тот факт, что представители Русской православной церкви (РПЦ) посчитали шутку оскорбительной. Комик подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

«Я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно признавать всегда свои ошибки, и я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела», — сказал Демидов.

Юморист подвергся критике из-за фрагмента выступления, в котором он пошутил, что Иисус открыл известную в России сеть алкомаркетов. Представители заведения, где должен был пройти концерт, заявили, что Демидов сам отменил выступление «понятно, по каким причинам».

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