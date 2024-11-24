Режиссер Кустурица приедет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Москву, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур. Об этом сообщает РИА Новости.

«Родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы», — сказал он, отметив, что очень скоро приедет в Москву, чтобы снять фильм про Достоевского.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летием Кустурицу. Он отметил у Кустурицы «активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами». Поздравление зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова в кино-деревне Дрвенград.