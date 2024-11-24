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02:27, 24 ноября 2024Культура

Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Сербского режиссера Эмира Кустурицу поздравил с 70-летием российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Поздравление зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова в кино-деревне Дрвенград. В нем Путин назвал режиссера человеком «смелого, многогранного дарования» и «истинным художником».

Российский лидер отметил у Кустурицы «активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами».

Ранее Кустурица задался вопросом, кому выгоден конфликт на Украине. По его мнению, эта «война уже продана». «Кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы, кто с этого соберет дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем, кто получает долю с этого?» — спросил режиссер.

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