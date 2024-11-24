Мадуро анонсировал создание молодежного антифашистского движения

Мадуро сообщил о создании Большого антифашистского молодежного движения

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новое движение будет способствовать единству между молодыми людьми и построению нового мира. «Сегодня в Венесуэле рождается великое антифашистское студенческое молодежное движение», — заявил Мадуро.

По его мнению, молодежи нужно свергнуть то, что «империя янки пытается навязать миру». Для этого необходимо создавать новые формы содружества и продвигать «собственные стратегии сопротивления».

Ранее Мадуро предложил избранному лидеру США Дональду Трампу принять депортированных нелегальных мигрантов в обмен на снятие санкций. Венесуэльский лидер потребовал предоставить ему «инструменты для восстановления экономики его страны, включая увеличение экспорта нефти, чтобы ослабить экономическое давление, которое заставило венесуэльцев бежать».