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07:35, 24 ноября 2024Мир

Мадуро анонсировал создание молодежного антифашистского движения

Мадуро сообщил о создании Большого антифашистского молодежного движения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новое движение будет способствовать единству между молодыми людьми и построению нового мира. «Сегодня в Венесуэле рождается великое антифашистское студенческое молодежное движение», — заявил Мадуро.

По его мнению, молодежи нужно свергнуть то, что «империя янки пытается навязать миру». Для этого необходимо создавать новые формы содружества и продвигать «собственные стратегии сопротивления».

Ранее Мадуро предложил избранному лидеру США Дональду Трампу принять депортированных нелегальных мигрантов в обмен на снятие санкций. Венесуэльский лидер потребовал предоставить ему «инструменты для восстановления экономики его страны, включая увеличение экспорта нефти, чтобы ослабить экономическое давление, которое заставило венесуэльцев бежать».

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