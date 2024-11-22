Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 22 ноября 2024Мир

Мадуро попытался договориться с Трампом по снятию санкций

WP: Мадуро предложил Трампу принять мигрантов в обмен на снятие санкций
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил избранному лидеру США Дональду Трампу принять депортированных нелегальных мигрантов в обмен на снятие санкций. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Мадуро выразил готовность немедленно работать с Трампом над соглашением, касающимся вопросов миграции, включая разрешение на депортацию венесуэльцев воздушными рейсами», — говорится в материале.

В обмен на это, согласно информации издания, венесуэльский лидер потребовал предоставить ему «инструменты для восстановления экономики его страны, включая увеличение экспорта нефти, чтобы ослабить экономическое давление, которое заставило венесуэльцев бежать».

Неясно, ознакомился ли Трамп лично с предложением Мадуро, но «человек, близкий к переходной команде Трампа» рассказал газете, что избранный американский лидер убежден в необходимости «отстранить от власти» президента Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро назвал «безумием североамериканского империализма» решение США, Франции и Великобритании разрешить Украине наносить удары своими ракетами по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      «Готов согласиться на меньшее». На Западе заявили, что Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине

      По заказу аферистов 13 подростков обманули пенсионеров в ЛНР на 40 миллионов рублей

      Трое российских подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше