Мадуро попытался договориться с Трампом по снятию санкций

WP: Мадуро предложил Трампу принять мигрантов в обмен на снятие санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил избранному лидеру США Дональду Трампу принять депортированных нелегальных мигрантов в обмен на снятие санкций. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Мадуро выразил готовность немедленно работать с Трампом над соглашением, касающимся вопросов миграции, включая разрешение на депортацию венесуэльцев воздушными рейсами», — говорится в материале.

В обмен на это, согласно информации издания, венесуэльский лидер потребовал предоставить ему «инструменты для восстановления экономики его страны, включая увеличение экспорта нефти, чтобы ослабить экономическое давление, которое заставило венесуэльцев бежать».

Неясно, ознакомился ли Трамп лично с предложением Мадуро, но «человек, близкий к переходной команде Трампа» рассказал газете, что избранный американский лидер убежден в необходимости «отстранить от власти» президента Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро назвал «безумием североамериканского империализма» решение США, Франции и Великобритании разрешить Украине наносить удары своими ракетами по российской территории.