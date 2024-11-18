Мадуро оценил разрешение Украине на удары вглубь России

Мадуро назвал безумием разрешение Запада Украине наносить удары вглубь России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал решение США, Франции и Великобритании разрешить Украине наносить удары своими ракетами по территории России. Его выступление транслировал телеканал VTV.

Мадуро подчеркнул, что власти трех стран разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать свои ракеты большой дальности для нападения «на нашу сестру Россию».

«Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Украине нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.