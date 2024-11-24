Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

Очевидцы сняли на видео массовую драку в московском ТЦ «Отрадное»

Очевидцы сняли на видео массовую драку в ТЦ Fort «Отрадное» в Москве. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

В потасовке на фудкорте участвовали две компании. Утверждается, что люди били друг друга всем, что попадалось под руку и переворачивали столы.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, участников конфликта задержали. По предварительным данным, драка началась из-за того, что несколько людей выпивали и вели себя шумно, что раздражало других посетителей.

Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.