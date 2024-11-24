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01:40, 24 ноября 2024Россия

Медведев объяснил рост военных расходов в России

Медведев: рост военных расходов возник на фоне СВО, заранее его не планировали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, объяснил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Медведев, рост расходов не был запланирован в долгосрочной перспективе. Однако для любых военных действий необходим пересмотр государственного бюджета.

«И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — сказал Медведев.

Ранее Медведев рассказал о сотрудничестве России по военно-технической линии. Он отметил, что в условиях того, когда России противостоит весь блок НАТО, абсолютное большинство видов военной техники производится в самой стране.

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