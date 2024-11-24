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12:02, 24 ноября 2024Россия

Медведев порассуждал об ударе «Орешником» по Европе

Медведев: ущерб от удара «Орешником» по Европе будет неприемлемым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ущерб от удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Европе будет неприемлемым. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах», — написал он.

Политик подчеркнул, что скрыться в бомбоубежищах от «Орешника» невозможно. Поэтому, продолжил Медведев, надежда в случае удара у Европы останется только на предупреждение о пусках заранее. В связи с этим европейским странам лучше прекратить поддержку конфликта на Украине, добавил он.

21 ноября в ответ на атаку ВСУ дальнобойным западным оружием ракетой был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины ракетой «Орешник» без ядерного оснащения. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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