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05:11, 24 ноября 2024Мир

Меркель дала совет политикам для разговора с Трампом

Меркель: политикам при разговоре с Трампа надо быть искренним
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Политикам при разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом нужно «сохранять искренность» и прислушиваться к его аргументам, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она рассказала в интервью The Times.

«Просто сохраняйте твердость. Не надо вести себя ни слишком дружелюбно, ни слишком жестко — просто оставайтесь теми, кто вы есть. Нужно пытаться лучшим образом воспользоваться ситуацией. И, главное, не бояться», — добавила она.

Вместе с этим Меркель призналась, что согласна с заявлениями Трампа о том, что страны Европы мало тратятся на оборону.

В этом же интервью Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем. «Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — считает политик. Вместе с этим она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Киеву.

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