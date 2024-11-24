Меркель выразила сомнение в военном решении конфликта на Украине

Меркель: по Украине нужен диалог, военного решения не будет

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем. Об этом она рассказала в интервью The Times.

«Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — считает Меркель. Вместе с этим она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Украине.

Ранее уходящий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по Украине приближаются. Он объяснил это победой Дональда Трампа на выборах американского президента.