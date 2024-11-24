Минобороны показало видео авиаудара по опорному пункту ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара вертолета Ми-28НМ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента подготовки воздушного судна к боевому вылету. После того как вертолет прибывает на место выполнения боевой задачи, экипаж атакует противника авиационными ракетами.

В этот же день стало известно, что российский десант освободил село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Помимо этого, опубликовано видео, на котором десантники развернули над селом флаги России и Воздушно-десантных войск.