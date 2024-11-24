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18:55, 24 ноября 2024Мир

Молдавия рассказала о контактах с ОАЭ после убийства раввина

В МИД Молдавии сообщили о контакте с властями ОАЭ после убийства раввина Когана
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

МИД Молдавии продолжает контакт с властями Объединенных Арабских Эмиратов после убийства раввина Цви Когана, имеющего помимо израильского молдавское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное ведомством письмо.

Отмечается, что Молдавия через свое посольство в Абу-Даби находится в постоянном контакте с властями ОАЭ для выяснения обстоятельств случившегося с Коганом. «Наша дипмиссия сотрудничает с местными властями и внимательно следит за развитием ситуации, предоставляя необходимую помощь в пределах своей компетенции», — говорится в обращении молдавского МИД.

Цви Коган был помощником главного раввина ОАЭ и посланником религиозного движения Хабад.

О том, что в ОАЭ нашли тело пропавшего израильского раввина, стало известно 24 ноября. По данным Ynet, автомобиль Когана со следами борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Как утверждается, к нападению на раввина причастен Иран, а непосредственными исполнителями являются скрывшиеся в Турции граждане Узбекистана.

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