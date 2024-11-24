Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 24 ноября 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали наступление мягкой зимы 25 ноября

Синоптик Вильфанд спрогнозировал москвичам наступление мягкой зимы 25 ноября
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В понедельник, 25 ноября, в Москве и области наступит мягкая зима, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«С понедельника погода будет такая, которую можно назвать мягкой зимой. В воскресенье облачно, но с прояснениями. А в понедельник и вторник небольшая облачность, то есть с восхода до заката будет солнце. Ночью будет звездно и лунно. Будет настоящее начало зимы», — рассказал Вильфанд.

Ранее замдиректора по правовым вопросам мультибрендового автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта сообщил, что в зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами. При этом, по его словам, некоторые модели особенно уязвимы к холодам из-за особенностей дизайна, системы привода или используемых материалов. К их числу он отнес определенные модели Jeep Cherokee и старые модели Subaru.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии в 2025 году. Сколько составит ожидаемый срок по новому закону?

      В Германии осудили утечки данных по делу «Северных потоков»

      В МИД обвинили Запад в желании сделать Южную Корею сообщником Зеленского

      В небе над российским регионом сбили четыре дрона

      Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц

      Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

      Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

      В США назвали следующий возможный российский регион для атаки ATACMS

      В России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

      Германию обвинили во введении санкций против самой себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше