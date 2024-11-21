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05:31, 22 ноября 2024Экономика

Названы особенно уязвимые к холодам модели авто

Автоэксперт Михайлюта отнес Honda Accord и Toyota Camry к уязвимым для холодов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Bonilla / Unsplash

В зимний период многие автомобили могут столкнуться с определенными проблемами, при этом некоторые модели особенно уязвимы к холодам из-за особенностей дизайна, системы привода или используемых материалов, сообщил замдиректора по правовым вопросам мультибрендового автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Несмотря на то что полноприводные автомобили (AWD и 4x4) обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, у некоторых таких моделей есть особенности, о которых стоит помнить. К их числу, например, относятся определенные модели Jeep Cherokee из-за проблем с трансмиссией, которые проявляются особенно заметно, если система 4WD долгое время использовалась на сухом асфальте. Старые модели Subaru также могут иметь проблемы с коррозией. Прежде всего, автомобили, которые против нее никак не обрабатывали», — поделился автоэксперт.

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Автомобили с низким клиренсом могут иметь проблемы с проходимостью в условиях глубокого снега, предупредил он. Прежде всего, к ним относятся седаны. Например, Honda Accord или Toyota Camry. «Низкий дорожный просвет создает риск того, что автомобиль "сядет" в снегу или не сможет проехать через снежные заносы», — уточнил собеседник.

Также испытывают трудности в зимние месяцы, по словам Михайлюты, электромобили и гибриды, имеющие свои технические особенности. Так, батареи электрокара Nissan Leaf могут терять значительную часть своей емкости на холоде, что приводит к уменьшению дальности пробега, привел пример специалист. А для Тесла Model 3 в холодную погоду может потребоваться больше энергии для обогрева, что тоже снижает запас хода.

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Некоторые владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus сообщают о сбоях в работе системы отопления, особенно в холодные месяцы, что делает поездки менее комфортными, добавил автоэксперт.

«Владельцы автомобилей с проблемными аккумуляторами тоже могут столкнуться с трудностями в зимнее время. Например, старые модели BMW известны предрасположенностью к проблемам с аккумуляторами при низких температурах. Определенные модели Mazda сталкиваются с трудностями с системой запуска», — рассказал Михайлюта.

Ранее проблемные для зимы авто называл основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. К не самым удачным моделям для холодов он отнес Geely, Chery и Haval, а также Peugeot 408, Citroen C4 и другие.

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