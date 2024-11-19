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06:00, 20 ноября 2024Экономика

Названы проблемные для зимы модели авто

Автоэксперт Стрельников назвал Geely, Chery и Haval проблемными для зимы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

К проблемным для зимы авто можно отнести как китайские, так и некоторые европейские марки, сообщил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Модели, которые являются не самым удачным выбором для холодов, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Часто сталкиваются с рядом «зимных проблем» такие китайские авто, как Geely, Chery и Haval, предупредил автоэксперт. Так, многие владельцы жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона, сообщил он. «Например, у Geely Tugella отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается холодной», — уточнил Стрельников.

Кроме того, в морозы могут залипать ручки дверей, что особенно актуально для моделей Geely Monjaro, предостерег эксперт. Еще один проблемный момент — частое возникновение сбоев в работе мультимедийных систем и приборных панелей. Так, у Haval наблюдаются проблемы с реагированием сенсоров на холоде, привел пример собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что слабые аккумуляторы китайских авто не выдерживают морозов, и это приводит к частым отказам в запуске двигателя.

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Свои недостатки зимой имеет и Nissan Pathfinder, рассказал специалист. В холодную погоду у него наблюдаются проблемы с трансмиссией, а устаревшие модели могут страдать от коррозии кузова, что становится серьезной проблемой в условиях зимних реагентов на дорогах.

По словам автоэксперта, проблемными во времена холодов также считаются Peugeot 408 и Citroen C4. Во-первых, в зимний период у них могут возникать сбои в работе электроники и автоматических систем. Во-вторых, некоторые модели имеют слабые места в трансмиссиях, которые могут проявляться при низких температурах.

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Репутацию проблемного зимой автомобиля имеет и Renault Fluence, убежден Стрельников. «Владельцы часто жалуются на недостаточную мощность штатного отопителя. Резинки уплотнителей могут терять эластичность на морозе, что приводит к плохой герметизации», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в октябре 2024 года жители России израсходовали на приобретение новых автомобилей 542 миллиарда рублей, что стало очередным рекордом. По сравнению с прошлогодними показателями рост расходов составил почти 60 процентов.

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