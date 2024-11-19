Траты россиян на новые автомобили побили рекорд

«Автостат»: в октябре россияне потратили на новые авто 542 миллиарда рублей

В октябре жители России израсходовали на приобретение новых автомобилей 542 миллиарда рублей, что стало очередным рекордом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

По сравнению с прошлогодними показателями рост расходов составил почти 60 процентов. В октябре 2023 года было потрачено 340 миллиардов рублей. Кроме того, показатели сентября оказались превышены более чем на 14 процентов.

На приобретение китайских автомобилей жители РФ в октябре потратили 334,8 миллиарда рублей. Корейские автомашины обошлись в общей сложности в 18,2 миллиарда. Кроме того, до 78,4 миллиарда рублей пришлось на приобретение автомобилей российских брендов, до 34,2 миллиарда — европейских, и до 6,4 миллиарда — американских.

Ранее сообщалось, что после индексации утилизационного сбора жители России охладели к покупке новых автомобилей. С 4 по 10 ноября продажи новых легковых машин снизились на 24,6 процента, до 27,23 тысячи штук. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) снизились до 2,42 тысячи штук (минус 26,4 процента).