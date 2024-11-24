На Украине объяснили решение Франции по ударам вглубь России

Журналистка Панченко: во Франции думают, что Россия будет бить только по Украине

Франция, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами вглубь российской территории, думает, что Россия будет бить в ответ только по Украине. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети X.

«Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них», — говорится в публикации.

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право бить по территории России французскими ракетами большой дальности. Глава французского внешнеполитического ведомства также не исключил участия французских войск в боевых действиях.