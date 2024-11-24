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10:13, 24 ноября 2024Мир

На Западе допустили проведение Трампом переговоров с Киевом на условиях Путина

The Guardian: Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях российского лидера Владимира Путина в случае, если Москва разорвет военные отношения с Пекином. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев в статье для The Guardian.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно, если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

При этом отмечается, что переговоры Трампу также придется вести со странами Европейского союза и Великобританией. Брюссель и Лондон, отмечает эксперт, могут предложить политику «что-то интересное». Это могут быть новые торговые предложения для США, увеличение расходов на оборону в рамках НАТО, усиление давления на Иран или же помощь в экономических стычках с Китаем.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что с приходом в Белый дом Трампа приближаются переговоры России и США по Украине.

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