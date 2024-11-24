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17:37, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе допустили размещение солдат ВСУ в Европе

The Sunday Times: Украина может разместить солдат ВСУ в европейских странах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может разместить своих солдат в европейских странах в ходе урегулирования конфликта. Об этом написал обозреватель газеты The Sunday Times Марк Урбан.

По мнению журналиста, российская сторона хочет, чтобы у Киева было небольшое количество войск, а их связь с Североатлантическим альянсом была ограничена. На Западе начали рассматривать различные способы реализации данного требования.

Одним из возможных путей считается «разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны». Второй способ предполагает размещение на Украине западного оружия для быстрого развертывания сил на случай нового конфликта.

Ранее в Верховной Раде раскрыли содержание состоящего из пяти пунктов «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. По его задумке, для достижения мира Украину должны пригласить в НАТО до окончания конфликта, укрепить оборону страны, разместить на территории республики «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет» и усилить санкции против России. Также он считает, что после конфликта украинские военные смогут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы» и заменить контингент США.

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