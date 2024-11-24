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15:32, 24 ноября 2024Мир

На Западе заявили о согласии части команды Трампа с условиями России по Украине

Guardian: часть команды Трампа согласна с условиями России по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Часть команды избранного президента США Дональда Трампа согласна с условиями президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев в статье для The Guardian.

«Есть люди в окружении Трампа, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — подчеркнул аналитик. При этом он отмечает намерения Москвы и Пекина по сохранению стратегического партнерства.

Померанцев заявил о согласии части команды Трампа с предложением России о нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации. По мнению эксперта, Украина, в свою очередь, может предложить Трампу доступ к природным ресурсам, в частности титану. Отмечается, что доступ стран Запада к полезным ископаемым является одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее газета Financial Times сообщила о подготовке пунктов «плана победы» в расчете на победу Трампа. Сообщается, что Украина строит «план победы», выделяя потенциальные деловые сделки, в попытке повлиять на избранного президента США.

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