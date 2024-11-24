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18:28, 24 ноября 2024Россия

Над Брянской областью сбили БПЛА

Губернатор Богомаз отчитался о сбитом над Брянской областью БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над Брянской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Глава области также поблагодарил подразделения ПВО.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над регионом.

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