В небе над российским регионом сбили четыре дрона

Губернатор Артамонов: ПВО за ночь уничтожили 4 БПЛА в небе над Липецкой областью

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«Четыре беспилотника были сбиты минувшей ночью над Липецкой областью средствами ПВО. В настоящий момент угроз не зафиксировано», — заявил он.

По словам главы региона, пострадавших и жертв в результате падения на землю осколков дронов нет.

Ранее стало известно, что российские военные Волгоградского мотострелкового полка группировки «Днепр» оборудовали полевую лабораторию по модернизации дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Бойцы используют 3D-принтер, чтобы изготавливать необходимые детали для беспилотников со сбросами и FPV-дронов.