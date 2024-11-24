Российские военные оборудовали полевую лабораторию по модернизации дронов в зоне СВО

МО РФ: военные группировки «Днепр» модернизируют дроны в полевой лаборатории

Российские военные Волгоградского мотострелкового полка группировки «Днепр» оборудовали полевую лабораторию по модернизации дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Бойцы используют 3D-принтер, чтобы изготавливать необходимые детали для беспилотников со сбросами и FPV-дронов. Они дорабатывают технику для атак на опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра.

Также инженеры разбирают трофеи, анализируют различные БПЛА противника, собирают свои уникальные модификации, добавили в ведомстве.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в России можно модернизировать зенитные установки калибра 23 миллиметра (ЗУ-23), принятые на вооружение Советской армии в 1960 году.

