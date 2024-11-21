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11:52, 21 ноября 2024Наука и техника

В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

Коротченко: для борьбы с БПЛА можно модернизировать зенитки ЗУ-23
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в России можно модернизировать зенитные установки калибра 23 миллиметра (ЗУ-23), принятые на вооружение Советской армии в 1960 году. С таким предложением выступил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России ежедневно уничтожается по 50-100 украинских беспилотников. «И здесь возникает целесообразность, наверное, рассмотреть возможность проведения модернизации имеющихся в войсках в большом количестве — это тысячи — зенитных установок ЗУ-23, которые были бы модернизированы и адаптированы именно для борьбы с малоразмерными средствами воздушного нападения», — сказал эксперт.

По его словам, модернизация зениток может заключаться в установке на них оптико-электронных датчиков и спецвычислителя, отвечающих за контроль воздушного пространства. Коротченко заметил, что украинская сторона использует против России дешевые беспилотники, поэтому средство противодействия им не должно быть дорогостоящим.

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В октябре Минобороны России сообщило, что расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23 на тягачах МТ-ЛБ группировки войск «Днепр» уничтожили более 300 дронов противника в Запорожской области.

В августе на форуме «Армия-2024» компания «Элинс» представила модернизированную зенитную установку ЗУ-23АЭ для борьбы с малоразмерными дронами, получившую тепловизор и систему дистанционного управления.

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