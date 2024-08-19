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11:02, 19 августа 2024Наука и техника

В России модернизировали «Зушку» для борьбы с дронами

На «Армии» показали модернизированную установку ЗУ-23АЭ для борьбы с дронами

Фото: Виктор Бодров / ТАСС

Компания «НТЦ Элинс» модернизировала зенитную установку ЗУ-23-2 для борьбы с малоразмерными дронами. ЗУ-23АЭ показали на прошедшем форуме «Армия-2024», передает ТАСС.

Установка получила тепловизор, систему дистанционного управления и возможность использования снарядов с программируемым воздушным подрывом. «От разрыва нескольких боеприпасов образуется облако осколков, увеличивающее вероятность поражения микро- и мини-БЛА, которые дешевы и по которым и большими калибрами дорого стрелять, и ракетами», — сказал первый заместитель главного конструктора компании Владимир Ухандеев.

Он добавил, что на модернизированную «Зушку», которая проходит испытания, есть запрос из зоны спецоперации.

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Базовую версию ЗУ-23-2 приняли на вооружение в 1960 году. Установка состоит из колесной платформы, прицела и двух автоматических пушек калибра 23 миллиметра. ЗУ-23 предназначена для обстрела целей на высоте до двух километров.

Ранее в августе стало известно, что в России разработали новую модификацию комплекса «Панцирь». Система «Панцирь-СМД-Е» несет малогабаритные ракеты ближнего перехвата ТКБ-10-55, которые предназначены для борьбы с дронами.

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      Даниил Иринин
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