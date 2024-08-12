Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:22, 12 августа 2024Наука и техника

В России разработали новейшую систему ПВО

Артяков: «Ростех» разработал систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Государственная корпорация «Ростех» разработала новейшую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Он рассказал, что корпорация представляет на форуме «Армия-2024» порядка тысячи экспонатов, включая новые образцы вооружений.

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», — уточнил Артяков.

Ранее начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерию Герасимову показали применяемых в зоне специальной военной операции (СВО) роботов БР-2 и БРГ-3 в ходе посещения командного пункта группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

      Минобороны заключит контракты с предприятиями ОПК

      В России оценили реакцию Украины на атаку на ЗАЭС

      В России разработали новейшую систему ПВО

      При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибло два человека

      Жилой дом загорелся в Подмосковье

      Вышедшая замуж за заключенного женщина рассказала о тяжелом расставании

      Полным женщинам перечислили лучшие позы для яркого секса

      В США вступил в силу запрет на импорт урана из России

      Вице-президент Ирана заявил о планах подать в отставку спустя 10 дней работы на посту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше