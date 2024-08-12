В России разработали новейшую систему ПВО

Артяков: «Ростех» разработал систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем

Государственная корпорация «Ростех» разработала новейшую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Он рассказал, что корпорация представляет на форуме «Армия-2024» порядка тысячи экспонатов, включая новые образцы вооружений.

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде», — уточнил Артяков.

Ранее начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерию Герасимову показали применяемых в зоне специальной военной операции (СВО) роботов БР-2 и БРГ-3 в ходе посещения командного пункта группировки войск «Восток».