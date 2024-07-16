Герасимову показали боевых роботов

Герасимову показали применяемых в зоне СВО роботов БР-2 и БРГ-3

Начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерию Герасимову показали применяемых в зоне специальной военной операции (СВО) роботов БР-2 и БРГ-3 в ходе посещения командного пункта группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«На пункте управления группировки "Восток" начальнику Генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову были представлены образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки», — говорится в сообщении.

Герасимову показали дистанционно управляемую платформу БР-2, которая может нести противотанковый ракетный комплекс, пулемет или автоматический гранатомет. Также начальнику Генштаба представили платформу БРГ-3, которую используют для перевозки грузов и эвакуации раненых. Отмечается, что машина способна самостоятельно загружать раненых бойцов на грузовую платформу. Машины получили гусеничные шасси.

В июне «Ростех» показал испытания боевого робота «Импульс-М», который компания «Гумич» разработала при участии госкорпорации. Машина получила элементы искусственного интеллекта, позволяющие ей самостоятельно возвращаться к оператору при потере связи.