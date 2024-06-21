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13:30, 21 июня 2024Наука и техника

Испытания робота «Импульс-М» показали на видео

«Ростех» показал испытания боевого робота «Импульс-М» на видео

Боевой робот «Импульс-М» на гусеничном шасси, который компания «Гумич» разработала при участии «Ростеха», проходит испытания на полигонах. Соответствующий ролик госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео показаны различные тесты роботизированной платформы, которая двигалась по пересеченной местности, преодолевала водные преграды и перевозила грузы.

«В комплексе "Импульс-М" реализованы различные виды связи оператора с роботом, что должно обеспечить его высокую устойчивость к помехам в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы противника. Элементы искусственного интеллекта и система технического зрения позволяют комплексу при обрыве связи самостоятельно возвращаться на базу при полной потере связи с оператором», — сообщили в госкорпорации.

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«Импульс-М» может нести различные боевые модули, включая турель с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Версию робота с ПТРК планируют испытать в ближайшее время. Также аппарат способен доставлять противотанковые мины, боекомплект и припасы.

Ранее в июне гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов сообщил, что «Импульс-М» проходит испытания в условиях полигонов. Робот способен нести около тонны груза и тянуть прицеп весом 1,5 тонны. Изделие получило полностью российскую систему управления.

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      Даниил Иринин
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