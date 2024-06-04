В России создали робота с противотанковыми ракетами

В России создали гусеничного робота «Импульс-М» с противотанковыми ракетами

Компания «Гумич» при участии «Ростеха» создала роботизированную гусеничную платформу с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов.

«Совместно с госкорпорацией "Ростех" был создан новейший многоцелевой робот "Импульс-М", который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», — сказал он.

В основе робота лежит гусеничная платформа, которая может нести различные модули. Конструкция шасси позволяет быстро менять полезную нагрузку. Также платформа обладает высокой ремонтопригодностью в полевых условиях.

Грузоподъемность машины — около тонны, а на 30-градусный подъем платформа может везти 500 килограммов груза и тянуть прицеп весом 1,5 тонны. Робота можно использовать для поражения целей при помощи ПТРК или гранатомета, постановки мин, а также перевозки грузов и раненых. «Импульс-М» получил полностью российскую систему управления с элементами искусственного интеллекта, который позволяет действовать в автоматическом режиме при выполнении боевых и логистических задач.

Для «Импульса-М» создали многовариантную систему связи, которая практически исключает вероятность воздействия систем радиоэлектронного подавления. При потере сигнала управления робот может в автоматическом режиме вернуться на базу по созданным точкам на местности.

Ранее в июне в «Ростехе» сообщили о создании первого в мире наземного FPV-робота-камикадзе «Депеша», который может поражать живую силу и боевые машины противника.