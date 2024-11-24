РИА Новости: ВСУ застрелили и сожгли семью мирного жителя в Селидово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) застрелили и сожгли семью мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости очевидец произошедшего.

Он уточнил, что украинские военные убили пятерых членов семьи до того, как город был освобожден Российской армией. По словам собеседника агентства, потерявший семью мужчина вышел в туалет на улице, когда услышал крик и шум. «Он успел скрыться. Ну, испугался. А следом пришел, а они уже сожженные, их спалили», — рассказал он.

Очевидец добавил, что мужчина потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.

Ранее в городе Селидово в ДНР нашли тела более десяти мирных жителей, расстрелянных солдатами ВСУ. Как сообщается, у большинства тел обнаружили огнестрельные ранения от оружия разного калибра.