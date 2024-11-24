В ДНР нашли тела расстрелянных украинскими войсками мирных жителей

ТАСС: в Селидове нашли тела мирных жителей, расстрелянных ВСУ

В городе Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) нашли тела более десяти мирных жителей, расстрелянных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — сказал собеседник агентства.

По его данным, у большинства тел нашли огнестрельные ранения от оружия разного калибра. На некоторых погибших обнаружили следы пыток.

Ранее житель Селидово рассказал о поведении военнослужащих ВСУ в городе. По его словам, они занимали чужое жилье с учетом его расположения по мере отступления из города. Мужчина отметил, что сначала украинские бойцы селились в домах, где никого не было. Потом они селились в те места, где им выгодно, с учетом расположения их позиций.