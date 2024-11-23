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05:38, 23 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово в ДНР рассказал о поведении ВСУ в городе

Житель Селидово в ДНР рассказал о насильном расселении ВСУ по жилым домам города
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские военнослужащие насильно занимали жилые дома в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал житель города, пишет РИА Новости.

«В последнее время они селились где хотели и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах "занято"», — отметил мужчина.

По словам собеседника агентства, ВСУ также занимали чужое жилье с учетом его расположения по мере отступления из города. Мужчина отметил, что сначала украинские бойцы селились в домах, где никого не было. Потом они селились в те места, где им выгодно, с учетом расположения их позиций.

Другой житель Селидово ранее рассказал, что французские наемники в Селидово по команде украинских военных расстреливали горожан. Он добавил, что при отходе из города в казнях также начали принимать участие бойцы Вооруженных сил Украины.

2 ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России применили при штурме города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) тактику «множественных порезов». По его словам, противник ожидал наступления российских солдат с юга. Вопреки этому армия России нанесла удар с севера, а также пошла в обход фланга с востока

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