Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением

200 стран одобрили $300 млрд в год бедным государствам на борьбу с потеплением

Около 200 стран одобрили предложение COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, порядка 200 стран одобрили климатическую сделку, которая повышает по меньшей мере до 300 миллиардов долларов в год объем финансирования, выделяемого богатыми историческими загрязнителями бедным странам на борьбу с потеплением климата.

Ранее выяснилось, что прежние отчеты о выбросах метана с мусорных полигонов занижали реальные цифры. Сообщается, что на сегодняшний день фиксируется лишь треть выбросов метана, а часть захоронений отходов продолжает выделять его годами.