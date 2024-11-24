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02:44, 24 ноября 2024Мир

Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением

200 стран одобрили $300 млрд в год бедным государствам на борьбу с потеплением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Около 200 стран одобрили предложение COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, порядка 200 стран одобрили климатическую сделку, которая повышает по меньшей мере до 300 миллиардов долларов в год объем финансирования, выделяемого богатыми историческими загрязнителями бедным странам на борьбу с потеплением климата.

Ранее выяснилось, что прежние отчеты о выбросах метана с мусорных полигонов занижали реальные цифры. Сообщается, что на сегодняшний день фиксируется лишь треть выбросов метана, а часть захоронений отходов продолжает выделять его годами.

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