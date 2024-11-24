Оппозиция запланировала новый митинг у здания парламента Грузии

Оппозиция начала возводить конструкции для митинга у парламента Грузии

Представители оппозиции начали возводить конструкции для митинга у здания парламента Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

Проведение митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, ожидается вечером в воскресенье, 24 ноября. За сборкой конструкций наблюдают сотрудники полиции. У стен здания дежурят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени обстановка спокойная, площадку продолжают строить.

Ранее оппозиция анонсировала воскресный марш по центру Тбилиси и митинг перед парламентом. Манифестанты заявили о намерении стоять у здания всю ночь — утром в понедельник запланировано первое заседание новоизбранных депутатов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта» (53,93 процента голосов). Члены партии получили 89 из 150 мандатов и возможность сформировать правительство. В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они не признали итоги выборов и обратились к сторонникам с призывом выходить на акции протеста.

Ранее в Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными.