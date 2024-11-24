Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ стрелять по видео с Youtube

Пленный Молозин: солдат ВСУ учат стрелять из гранатомета по видео с Youtube

Военнопленный Владимир Молозин заявил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) учат стрелять по видео на Youtube. Его слова приводит РИА Новости.

Молозин сообщил, что его мобилизовали в 152 бригаду ВСУ, после чего направили в Польшу, где находилась база обучения военных. Он признался, что их учили стрелять из СПГ-9 «Копье» — советского станкового противотанкового гранатомета — по видео на Youtube.

«Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9», — отметил Молозин.

Ранее пленный солдат ВСУ Александр Рафалюк рассказал, что ряду инструкторам ВСУ запрещено брать в руки оружие на тренировочных полигонах из-за психических расстройств. Он добавил, что его незаконно мобилизовали с рабочего места.