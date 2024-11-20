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10:57, 20 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об инструкторах ВСУ с психическими расстройствами

Украинский пленный: некоторым инструкторам ВСУ запрещено брать в руки оружие
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Некоторым инструкторам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещено брать в руки оружие на тренировочных полигонах из-за психических расстройств. Об обучении под руководством психически нездоровых людей рассказал ТАСС пленный солдат ВСУ Александр Рафалюк.

«Обучали бывшие военные украинской армии (...). Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — приводятся в публикации слова пленного.

В беседе с журналистами он также заявил, что его незаконно мобилизовали с рабочего места.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о бегстве бойцов ВСУ с позиций на сватовско-кременском участке фронта в районе Копанок. По его словам, беглецов хотели расстрелять свои же, но не смогли.

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