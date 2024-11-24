Подаренную Ротару Лужковым квартиру за 70 миллионов рублей сняли с продажи

122-метровую квартиру певицы Софии Ротару в центре Москвы сняли с продажи

Московскую квартиру Софии Ротару сняли с продажи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подаренная певице бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым трехкомнатная квартира площадью 122 квадратных метра находится в историческом центре столицы — на Зоологической улице. Ее выставили на продажу в сентябре, первоначально она стоила 70 миллионов рублей. Риелторы на просмотрах говорили интересующимся, что квартира «с очень светлой энергетикой», на окнах стоят тройные стеклопакеты, «которые уже не делают», и подчеркивали наличие второго санузла. Однако потенциальные покупатели отказывались от сделки.

Спустя время цену снизили на пять миллионов. Скидка не привлекла покупателей. В конце ноября недвижимость сняли с продажи.

Ранее квартиру Ротару на Зоологической улице призвали конфисковать в пользу государства. С инициативой выступили активисты общественного движения «Ветераны России», написавшие письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.