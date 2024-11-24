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09:32, 24 ноября 2024Бывший СССР

Подпольщики сообщили о мощном взрыве на заводе с техникой в Кременчуге

Лебедев сообщил о взрыве в направлении Кременчугского автозавода с техникой ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о взрыве в направлении автомобильного завода в Кременчуге Полтавской области Украины. Его цитирует РИА Новости.

По словам подпольщика, мощный взрыв с последующей детонацией прогремел около пяти утра. «Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной», — рассказал он, уточнив, что на момент удара там находилось 11 единиц гусеничной техники и не менее 17 единиц колесной техники, в числе которой пикапы и два бронированных автомобиля.

Утром 24 ноября Лебедев сообщил о взрыве в районе дислокации баз Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами и ударах по территории кинологического центра вблизи города Ромны Сумской области.

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