Подполье сообщило о взрыве в районе баз дислокации ВСУ под Сумами

Подпольщик Лебедев сообщил о взрыве в районе баз дислокации ВСУ под Сумами

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрыве в районе дислокации баз Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами. Его слова приводит РИА Новости.

«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации», — рассказал подпольщик, уточнив, что спустя некоторое время на северо-восток, откуда звучал взрыв, направились машины скорой помощи.

Лебедев добавила, что ВСУ заняли базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург» вблизи села Пушкаревка. Всего там размещалось около 500 человек личного состава.

Подпольщик также заявил об ударах по территории кинологического центра вблизи города Ромны Сумской области, где дислоцировались украинские военные. Там они производили доукомплектацию подразделений, заходящих в Курскую область. Ротация была сорвана, заключил координатор подполья.

Ранее Лебедев сообщил о повреждении трансформаторного завода в подконтрольном Киеву Запорожье. Как рассказал его информатор, 18 ноября в городе произошло много сильных прилетов по заводам.

