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23:31, 18 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

Лебедев: ВС России ударили по трансформаторному заводу в Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трансформаторный завод поражен в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Как рассказал его информатор, в городе много сильных прилетов по заводам. В частности, поражен Запорожский трансформаторный завод, а также «другие где-то рядом с ним».

Ранее ВС России нанесли удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Во время нанесения ударов работала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Лебедева, «не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения».

До этого на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем. Какие именно объекты были повреждены, не уточнялось.

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