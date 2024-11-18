Подполье сообщило о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

Лебедев: ВС России ударили по трансформаторному заводу в Запорожье

Трансформаторный завод поражен в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Как рассказал его информатор, в городе много сильных прилетов по заводам. В частности, поражен Запорожский трансформаторный завод, а также «другие где-то рядом с ним».

Ранее ВС России нанесли удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Во время нанесения ударов работала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Лебедева, «не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения».

До этого на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем. Какие именно объекты были повреждены, не уточнялось.