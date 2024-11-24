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19:26, 24 ноября 2024Мир

Польские фермеры спустя сутки решили разблокировать границу с Украиной

RMF FM: фермеры в Польше на две недели разблокировали границу с Украиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Фермеры в Польше на две недели разблокировали границу с Украиной и приостановили протест. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Уточняется, что фермеры достигли соглашения с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.

«Они пришлют в министерство свои постулаты, а у Чеслава Секерского будет две недели на то, чтобы ответить на их ожидания. До этого времени протест будет приостановлен», — говорится в сообщении.

Протест фермеров будет приостановлен до 10 декабря. В случае, если соглашения достичь не получится, то фермеры планируют организованный протест по всей восточной границе.

23 ноября стало известно, что польские фермеры снова заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. При этом протестующие из Польши продолжают пропускать автобусы и легковые автомобили.

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