Польские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры снова заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Польские фермеры до конца года заблокировали движение украинских грузовиков у КПП "Медыка — Шегини"», — отмечено в публикации со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

При этом протестующие из Польши продолжают пропускать автобусы и легковые автомобили. В отношении грузовых автомобилей поляки намерены допускать въезд на украинскую территорию лишь по одной машине в час, впускать в Польшу только транспортные средства массой менее 3,5 тонны.

Фермеры из Польши блокировали несколько КПП на границе с Украиной еще в начале ноября 2023 года. Они требовали ввести ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

