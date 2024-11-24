Появилось видео с горящим пивным складом в Крыму

МЧС показало видео с горящим пивным складом в Симферополе

В Симферополе загорелся пивной склад, на место прибыли сотрудники МЧС России. Видео с пожаром опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Горит одноэтажное здание со стеклотарой. В ходе тушения сотрудники МЧС России вынесли семь 50-литровых пропановых баллонов», — говорится в сообщении.

Известно, что площадь пожара достигла 200 квадратных метров, на месте работают 30 специалистов МЧС. Пострадавших на данный момент нет, добавили в ведомстве.

В этот же день в Барнауле загорелся склад, на котором хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Пожар произошел на улице Павловский тракт. В здании, по предварительной информации, хранится также и автомобильная резина.