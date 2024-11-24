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12:59, 24 ноября 2024Россия

В России загорелся склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей

В Барнауле загорелся склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Барнауле загорелся склад, на котором хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел на улице Павловский тракт. В здании, по предварительной информации, хранится также и автомобильная резина.

На место прибыли сотрудники первого пожарно-спасательного отряда Барнаула. Помимо этого, для тушения привлекли пожарный поезд. Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров.

Ранее жилой дом взорвался в дагестанском поселке Ленинкент, в результате произошедшего пострадал один человек. Его отвезли в больницу. Медики назвали его состояние тяжелым. Предварительно удалось установить, что в доме взорвался газ.

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