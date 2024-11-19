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15:50, 19 ноября 2024Россия

В Дагестане взорвался жилой дом

Жилой дом взорвался в дагестанском поселке Ленинкент, один человек пострадал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Жилой дом взорвался в дагестанском поселке Ленинкент, в результат произошедшего пострадал один человек, об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, его отвезли в больницу. Медики назвали его состояние тяжелым.

Предварительно удалось установить, что в доме взорвался газ. Других деталей об инциденте не приводилось.

До этого сообщалось, что в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв газа. В пятиэтажке выбило стекла и начался пожар.

Тогда пострадали четверо детей: 12, 7 и 5 лет, а также шестимесячный младенец. Все они получили ожоги.

9 ноября взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске. Оказались разрушены десятки квартир, информации о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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